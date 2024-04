Noodkreet Rode Kruis: ondraaglijk lijden in Gaza wordt alleen maar groter

Door een gebrek aan medicijnen, medische hulp en voedsel, is de situatie uitzichtloos voor mensen in Gaza.

Politieke oplossing nodig

'Het Rode Kruis heeft genoeg hulpgoederen klaarstaan, maar deze komen Gaza niet snel genoeg binnen. Bovendien is het voor hulporganisaties extreem onveilig om hun belangrijke werk te doen. Al meer dan 200 hulpverleners kwamen om het leven. Na 6 maanden van intens conflict is er geen tijd meer te verliezen: een politieke oplossing is nu nodig', stelt het Rode Kruis vrijdag in een noodkreet.

Sterfgevallen door honger en gebrek aan zorg

Sterfgevallen door een gebrek aan zorg en voedsel zijn te relateren aan de te lage toestroom van noodhulpgoederen. Hoewel er op dit moment vrijwel iedere dag 155 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in mogen, zien hulpverleners dat de verwoesting zo groot is en daardoor de noden zo hoog zijn, dat een veelvoud aan vrachtwagens per dag nodig is om dit te ondervangen.

Nergens meer veilig

Mensen in Gaza hebben nu al zes maanden te maken met geweld en dat heeft ertoe geleid dat bijna twee miljoen mensen op de vlucht sloegen. Meer dan een miljoen Gazanen moeten vrezen voor hongersnood. 25 kilo bloem kost in het noorden van Gaza inmiddels 410 dollar. In het zuidelijke Rafah wonen honderdduizenden mensen opeengepakt, zonder voldoende sanitair, schoon water, medische hulp en ook zonder voedsel. Zij leven in grote onzekerheid over de nabije toekomst, omdat zij niet weten of ze wel veilig zijn.

'Lijden wordt zo alleen maar groter'

Harm Goossens, algemeen directeur bij het Rode Kruis: “Zes maanden na een natuurramp of conflict zet het Rode Kruis normaliter al een gigantische hulpoperatie op. Maar ziekenhuizen liggen in Gaza in puin. Humanitaire hulpverleners worden gedood. En er zijn zo weinig hulpgoederen, dat hulpverleners noodgedwongen veel minder doen dan nodig is. Het lijden wordt zo alleen maar groter.”

Palestijnse Rode Halve Maan

Ondanks de gigantische tekorten werken hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Gaza heet, dag en nacht door. Zij bouwden 14 vluchtelingenkampen voor bijna 30.000 mensen. Meer dan 150.000 mensen kregen medische hulp. En bijna 60.000 mensen kregen psychosociale hulp.

Gevaar voor eigen leven

De hulpverlening is niet zonder gevaar voor eigen leven. De Palestijnse Rode Halve Maan verloor al 15 collega’s sinds de escalatie op 7 oktober. Drie collega's van Magen David Adom, zoals het Rode Kruis in Israël heet, kwamen om. Ambulances en ziekenhuizen van de hulporganisatie liggen geregeld onder vuur.

'Hoeveel levens moten nog verloren gaan?'

Goossens: “Hoe vaak moeten we nog herhalen dat humanitaire hulpverleners beschermd moeten worden? Hoeveel levens moeten nog verloren gaan? Deze catastrofe kan niet langer doorgaan. Het Rode Kruis moet veilig kunnen werken en mensen de hulp geven die zo ontzettend hard nodig is. Schoon water, voedsel, medicijnen: het zijn echt de basislevensbehoeften, maar ze zijn er amper.”

Vrijlating gegijzelde mensen

Het Rode Kruis roept sinds het begin van de escalatie op tot vrijlating van de Israëlische gegijzelden en wil hen kunnen bezoeken. De gijzelaars moeten menswaardig worden behandeld en medische zorg krijgen. Ook brengt het Rode Kruis normaliter bezoek aan Palestijnse gevangenen in Israëlische detentiecentra, maar dit is sinds 7 oktober niet meer gebeurd. Deze gevangenen moeten contact kunnen leggen met hun familie en het Rode Kruis wil ook hen bezoeken. Zij verdienen eveneens een menswaardige behandeling.