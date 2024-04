Verdachte aangehouden in Onderzoek vermiste Duncan Zwakke

In het onderzoek naar de verdwijning van Duncan Zwakke is vanochtend een 60-jarige man in zijn woonplaats Eerbeek aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning/dood van Zwakke. De man is ingesloten en zal worden verhoord de komende tijd.

De politie startte 3 april opnieuw met een aanvullend onderzoek in een ruimte aan de Nieuwstad. Dit naar aanleiding van de vermissing van Duncan Zwakke.

De politie deed al eerder onderzoek in een pand aan de Nieuwstad in Zutphen, naar aanleiding van dit onderzoek is er reden om aanvullend onderzoek te doen in hetzelfde pand. Eerder werd er ook al met een sonar boot in de IJssel in Zutphen gezocht naar sporen die mogelijk kunnen leiden naar het vinden van Duncan. De vermissing van Duncan Zwakke is een zogenaamde cold case. Een cold case is een niet opgelost ernstig misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van ten minste twaalf jaar. Vaak gaat het om zaken waarin mensen om het leven zijn gebracht.