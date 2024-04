Nederlandse steden domineren top 5 duurste huurwoningen in Europa

Nederland behoort tot de duurste landen in Europa als het gaat om het huren van een woning met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in de top 5 van meest prijzige steden. Dit blijkt uit de International Rent Index by City over het eerste kwartaal van 2024 van HousingAnywhere, Europa's grootste platform voor verhuur van woonruimte voor de middellange termijn. Hoewel de huurprijzen in Europa over het algemeen stijgen, is er een afnemende trend te zien in de huurindex. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de prijzen op jaarbasis met 3,8% gestegen, wat een daling betekent ten opzichte van de 5,8% aan het einde van 2023.

Hoewel de inflatie iets afneemt, blijven huurders de hoge prijzen voelen in de portemonnee. Tegelijkertijd zien we dat de stijgende bouwkosten een risico vormen voor de bouwplannen van gemeenten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten bedrijven en beleidsmakers meer prioriteit geven aan samenwerkingsverbanden om sneller nieuwe woningen te realiseren. Wanneer zij samen het aanbodtekort aanpakken, zal dit de druk op de Europese huurmarkt op de lange termijn verlichten”, aldus Djordy Seelmann, CEO van HousingAnywhere. Uit onderzoek blijkt dat 52% van de leiders van speciaal gebouwde studentenhuisvesting (PBSA) verwacht dat het nodig zal zijn om de huurprijzen te verhogen om de stijgende bouwkosten te compenseren.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in top 5 duurste steden

Amsterdam en Den Haag staan in de top 5 van duurste steden in Europa met de hoogste prijzen voor appartementen, kamers en studio's. Rotterdam staat op de vierde plaats met de hoogste huurprijzen voor appartementen. Dit benadrukt de aanhoudende uitdagingen op het gebied van betaalbaar wonen in Nederland.



Als we naar verschillende soorten woningen kijken, blijft Amsterdam de duurste stad om te wonen. Huurders betalen gemiddeld €2.275 per maand voor een appartement, €1.740 voor een studio en €963 voor een kamer. Deze prijzen zijn van toepassing op woningen die meestal gemeubileerd zijn en in sommige gevallen zijn nutsvoorzieningen inbegrepen. Amsterdam staat ook steevast in de top 5 duurste woningen op basis van de prijs per vierkante meter. Zo betaalde je in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld €32 per m² voor een appartement, terwijl dit in Budapest slechts €17 per m² was. Daarnaast is de prijs per m² van een kamer in Amsterdam (€12) vier keer zo hoog als in Porto (€3).

Rotterdam en Den Haag maken de top 5 compleet van steden met de duurste appartementen, na Amsterdam, Rome en Parijs.