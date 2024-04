Mogelijk explosie voorkomen bij woning Vlaardingse loodgieter

Nog steeds is er verscherpt toezicht in Vlaardingen en daarom controleerden agenten in de nacht van dinsdag op woensdag 10 april een jongen in de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen.

Aanslagen

'Hij bleek in bezit van goederen die gebruikt worden bij het plegen van aanslagen. De goederen zijn in beslag genomen en de 14-jarige jongen uit Leidschendam is aangehouden en zit in beperkingen. Er wordt onderzocht of er verband is met de eerdere explosies aldaar', zo meldt de politie.

Onophoudelijk onderzoek naar reeks explosies

De politie doet onophoudelijk onderzoek naar de reeks explosies en de achtergronden. Niet alleen rechercheurs, maar onder andere ook (wijk)agenten zijn daarbij nauw betrokken en besteden hier dagelijks tijd en aandacht aan. Daarin werken we nauw samen met gemeente en het Openbaar Ministerie om verdachten aan te houden en te vervolgen. Dat heeft inmiddels tot meerdere aanhoudingen en tot veroordelingen geleid. Het onderzoek gaat onverminderd door en informatie over wie betrokken zijn en vooral wie opdrachtgevers zijn, blijf welkom.