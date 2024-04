Bredanaar aangehouden na vondst wapens in woning

Een bewoner van het Omegaplein is woensdag 10 april aangehouden nadat in zijn woning een wapen en harddrugs zijn gevonden.

Agenten zijn naar binnengegaan nadat er informatie was dat er vanuit de woning gehandeld wordt in drugs. Agenten vonden een vuurwapen, pepperspray, een taser ,enkele zakjes met harddrugs en contant geld. Alles is in beslag genomen. De man is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.