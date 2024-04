CO2-uitstoot wegverkeer in 2022 met bijna drie procent toegenomen

De CO2-uitstoot van het wegverkeer op Nederlands grondgebied was 26,9 miljard kilo in 2022. Dit is 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Tijdens de coronapandemie nam de uitstoot door het wegverkeer af en deze was in 2022 nog steeds 5,6 procent lager dan in 2019. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.