NS zet na mishandeling conductrice alle treinen zaterdagavond drie minuten stil

Mishandelingen

De actie van NS volgt na het heftige geweldincident van afgelopen zaterdag, waarbij een hoofdconductrice en machinist mishandeld zijn door een groep jongeren. Hiermee wil NS, gesteund door de vakbonden, een stevig signaal afgeven: het kan zo niet langer', aldus NS.

'Waanzin'

Wouter Koolmees, president-directeur van NS: “Mijn collega’s zetten zich elke dag in om ruim 1 miljoen reizigers naar hun bestemming te brengen. Het is waanzin waar zij dagelijks mee te maken krijgen. De samenleving is aan het verharden. Dat is te merken in de supermarkt, in de bibliotheek, op straat en ook in de trein en op station. Het geweldsincident van afgelopen weekend past in een schrikbarend patroon van bedreigingen en belagingen van onze collega’s. We lopen tegen grenzen aan van wat wij kunnen. We hebben hulp nodig van de overheid. Het kan niet zo langer.”

In gesprek

NS is over het toenemende geweld in gesprek met maatschappelijke organisaties zoals gemeentes, het COA en de GGZ. De afgelopen jaren heeft NS samen met andere vervoerders al meerdere keren in Den Haag aangedrongen op meer bevoegdheden en middelen. Zo wil NS mogelijkheden voor veiligheidspersoneel uitbreiden door toegang tot landelijke systemen voor de controle van identiteit en toegang tot bepaalde informatie in politiesystemen, zodat collega´s eerder weten wie ze voor zich hebben en boetes bij de juiste persoon terecht komen. Dit ontlast de politie, voorkomt escalatie en zorgt dat personen zich moeten verantwoorden voor hun gedrag.

1.042 geweldsincidenten

Afgelopen jaar werden er 1.042 geweldsincidenten tegen NS-medewerkers geregistreerd, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2022. Het gaat om bedreigen, bespugen of lichamelijk geweld. Ook hebben NS-medewerkers afgelopen jaar ruim 2.300 te maken gehad met verbale agressie, zoals schelden en beledigen. NS neemt zelf maatregelen om de veiligheid van collega’s te verbeteren met gerichte veiligheidsacties, slimme inzet van veiligheidspersoneel en (permanente) ingangcontroles op stations. Daarnaast werft NS hard door om over meer Veiligheid & Servicemedewerkers te beschikken. Recent is NS gestart met een pilot waarin hoofdconducteurs en servicemedewerkers een bodycam dragen.