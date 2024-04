Defensie zet medewerkers in om nieuwe collega’s te werven

In een nieuwe wervingscampagne roept Defensie haar medewerkers op om iemand aan te melden die goed bij de organisatie zou passen. Zo helpen ze Defensie om de juiste mensen te vinden. Alle medewerkers kennen wel iemand die zich betrokken voelt bij de krijgsmacht. Dat kan een vriend of vriendin of een familielid zijn. Maar ook een buurtbewoner, oud-collega, ex-klasgenoot of hardloopmaatje.