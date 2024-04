Man moet acht jaar cel in na doodrijden gezin op 2e Kerstdag

Een 30-jarige man die op 26 december 2022 een jong gezin doodreed op het Groene Kruisplein in Rotterdam moet acht jaar de gevangenis in vanwege doodslag. Dit meldt de rechtbank Rotterdam dinsdag.

Alcohol

'De man was in de ochtend van tweede kerstdag onder invloed van alcohol en reed veel te hard. Bij de afrit van de A15, vlakbij waar het ongeluk plaatsvond, reed hij tussen de 150 en 181 kilometer per uur, terwijl daar een toegestane snelheid geldt van 80 kilometer per uur. Hij reed op de kruising van het Groene Kruisplein door rood', aldus de rechtbank.

Geen remsporen

Ook zijn er op het wegdek geen remsporen aangetroffen, waardoor zou kunnen blijken dat de verdachte nog heeft geprobeerd om de voorlangs kruisende auto te ontwijken.

Schuldig aan doodslag

De rechtbank concludeert dat de man met dit gedrag onder deze omstandigheden de kans op een dodelijk ongeval bewust heeft aanvaard. Hij heeft blijkbaar de kans dat hij zelf zou overlijden op de koop toe genomen. Hij is daarom schuldig aan doodslag.

Geen volledige openheid over alcoholgebruik

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij geen daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen. Hij zegt spijt te hebben van het ongeval, maar geeft geen volledige openheid over het alcoholgebruik in die nacht of hoe de uren voorafgaand aan het ongeval zijn doorgebracht.