Man aangehouden voor mishandeling

Foto: Politie

Breda Tussen een 45-jarige man uit Breda en een 15-jarige jongen uit Sint Willebrord ontstond zondagavond 21 april ter hoogte van de Heksenakker een vechtpartij. De jongen raakte oppervlakkig gewond, waarna de 45-jarige man door de politie is aangehouden.

Even na 19.00 uur werd de politie gebeld. Op straat maakten meerdere jongens ruzie met een volwassen man. Toen de volwassene met een van de jongens in gevecht raakte, liepen zij beiden oppervlakkige verwondingen op. De jongen deed aangifte. De politie gaat met de aangehouden verdachte in gesprek om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.