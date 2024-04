Kijk op horeca en ondernemen

Veel horecaondernemers ervaren nog altijd de naschokken van de pandemie, zo blijkt uit recent onderzoek van ABN AMRO. In deze uitdagende tijden zijn er echter lichtpunten zichtbaar, vooral dankzij de ondersteuning van groothandels die zich inzetten om de sector weer op de benen te helpen. Lees hier meer over de huidige situatie in de horeca en de verlossende rol van groothandels.