Premier Rutte bijgepraat over geheime militaire operaties

SOCOM

Deze worden ingezet en aangestuurd door het Netherlands Special Operations Command (SOCOM), gehuisvest in het ministerie van Defensie in Den Haag. Daar liet de premier zich dan ook uitvoerig bijpraten.

Speciale operaties

Militairen die Defensie inzet voor speciale operaties, doen hun werk onder de zwaarste omstandigheden. Dat gebeurt op zee, op het land en vanuit de lucht. Denk aan acties in complexe operaties zoals het bevrijden van gijzelaars.

'Waardering uitgesproken'

Rutte kon na afloop zijn ter ore gekomen geheime informatie uiteraard niet delen. Wel weet hij nu veel meer over het werk dat is gedaan tijdens recente operaties. Verder is hij op de hoogte gebracht over de ontwikkeling die het commando afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

Rutte was zichtbaar onder de indruk van de verhalen. “Ik heb mijn grote waardering uitgesproken voor de inzet van deze militairen. Ze zijn betrokken geweest bij acties die zijn uitgevoerd voor de veiligheid van Nederland.”