ANWB: Extra files door start meivakantie

ANWB Verkeersinformatie verwacht op donderdag 25 en vrijdag 26 april extra drukke avondspitsen. Voor velen begint dan de meivakantie. De extra drukte ontstaat door een mix van woon-werkverkeer en vakantieverkeer. Hierdoor loopt het in eigen land vooral vast op de wegen richting recreatiegebieden. Ook in het buitenland moeten vakantiegangers rekening houden met drukte op de weg.

De meeste vertraging ontstaat tijdens de avondspitsen van 25 en 26 april op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden en op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. Verder wordt het erg druk in Noord-Brabant en rond de Veluwe.

Werkzaamheden bij Rotterdam

Van vrijdagavond tot maandagochtend is de A16 van Rotterdam naar Breda afgesloten tussen knooppunt Terbregseplein en Kralingen. Tegelijkertijd is de A13 van Den Haag naar Rotterdam dicht tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein. Er is daardoor grote kans op files op omliggende wegen zoals de A4 en de A20.

Drukte Europese wegen

Vakantiegangers die naar het buitenland reizen moeten, met name door de vele wegwerkzaamheden, ook rekening houden met extra reistijd. In Duitsland veroorzaken o.a. werkzaamheden op de A3 tussen Arnhem en Oberhausen bij Hamminkeln veel oponthoud en in Oostenrijk is er de meeste vertraging op de A10 tussen Salzburg en Villach. In Frankrijk wordt grote verkeersdrukte verwacht op 12 mei, de zondag na het lange hemelvaartweekend.

Koningsdag

Op Koningsdag, zaterdag 27 april, kan het verkeer op snelwegen prima doorrijden. Wel trekken vrijmarkten en muziekevenementen in bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht lokaal veel bezoekers.

Schoolvakanties

De meivakantie is dit jaar officieel van vrijdag 26 april tot en met zondag 5 mei. Er zijn echter veel scholen die afwijken van die richtlijn en een week langer vakantie vieren. De ANWB verwacht op 12 mei, de zondag na Hemelvaart, verkeersdrukte door terugkerende vakantiegangers. Vorig jaar stonden er op die dag veel files vanuit Zeeland, Friesland en de Veluwe.