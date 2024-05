Nieuw radiosysteem voor communicatie tijdens operaties te voet

Defensie neemt vanaf vandaag een nieuw radiosysteem in gebruik. Het is bedoeld voor operaties waarbij militairen hun voertuig verlaten en te voet een gebied intrekken. In vakjargon: het uitgestegen optreden. De radio’s bieden een extra mogelijkheid om binnen een peloton met elkaar te communiceren. Dit systeem voor de ‘uitgestegen soldaat’ is er nu namelijk nog niet.