3 maanden cel voor niet inschakelen medische hulp waarna vrouw overleed

Een 35-jarige man uit Blaricum is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 3 maanden cel voor het in hulpeloze toestand achterlaten van zijn zwaargewonde partner die uiteindelijk aan haar verwondingen overleed. De verdachte liet het na om medische hulp in te schakelen, terwijl de vrouw zwaargewond was op het moment dat hij haar vond. De rechtbank spreekt de verdachte vrij van moord of doodslag op zijn partner, omdat dit niet wettig en overtuigend bewezen kan worden.

Nog in leven

Zowel de verdachte als zijn partner waren in de vroege ochtend van 27 maart 2023 onder invloed van cocaïne, slaapmedicatie en alcohol. De verdachte verklaarde dat hij op enig moment wakker werd en zijn partner niet in bed zag liggen. Daarop ging hij via de trap naar beneden. Onder aan die trap trof hij de vrouw bewusteloos aan. Hij versleepte het slachtoffer naar de woonkamer. De rechtbank gaat er op basis van forensisch onderzoek van uit dat het slachtoffer op dat moment nog in leven was. Ook de verdachte verklaarde dat tijdens het verslepen de vrouw nog warm aanvoelde en een gewone kleur had. Hij dacht dat zij bewusteloos was door de middelen die beiden hadden ingenomen. De verdachte legde zijn partner in stabiele zijligging en ging terug naar bed. Toen de man in de middag opnieuw wakker werd, trof hij zijn inmiddels overleden partner aan en belde 112.

Bewust van levensbedreigende situatie

De rechtbank leidt uit het handelen van de verdachte af dat hij zich wel bewust was van een voor zijn partner levensbedreigende situatie, maar toch niet het alarmnummer belde. Vanwege de bewusteloosheid van de vrouw en het aanwezige bloed had hij professionele medische hulp moeten en kunnen inschakelen. Daarbij is de rechtbank van oordeel dat zijn eigen gebruik van verdovende middelen niet als excuus kan voor verdachte. Of de vrouw gered had kunnen worden als hij wel tijdig de hulpdiensten had ingeschakeld, kan niet worden vastgesteld. De verdachte wordt daarom veroordeeld voor het in hulpeloze toestand achterlaten van zijn partner, waarbij hij heeft nagelaten medische hulp in te schakelen terwijl het slachtoffer uiteindelijk is overleden. Dat is een overtreding en kan maximaal bestraft worden met 3 maanden hechtenis. De rechtbank legt de man deze 3 maanden celstraf op. Dit is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Vrijspraak moord of doodslag

Forensisch onderzoek heeft niet uit kunnen wijzen wat de uiteindelijke doodsoorzaak van de vrouw is. De rechtbank vindt het aannemelijk dat de vrouw van de trap is gevallen, mede gelet op de verwondingen die zij had. Dat de verdachte een rol heeft gespeeld bij de val van de trap kan niet wettig en overtuigend bewezen worden. Daarom spreekt de rechtbank de verdachte vrij van moord of doodslag op zijn partner.