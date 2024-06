32-jarige man zwaargewond na schietincident in Rotterdam

Het gaat om een incident in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03:05 uur, aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam. De politie is op zoek naar de dader(s). Rond 03:05 uur gaat het mis. Buiten op straat wordt een 32-jarige man neergeschoten. Het slachtoffer wordt gereanimeerd, en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er precies aan het incident vooraf is gegaan.