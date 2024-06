Dodelijk steekincident, verdachte aangehouden

Bij een steekincident in een woning aan de Professor Lorentzlaan in Voorschoten is in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni een 22-jarige man uit Voorschoten overleden. Korte tijd later werd in Leiden een 41-jarige man uit Hazerswoude aangehouden als verdachte.