NVWA moet steeds meer bedrijfspanden sluiten vanwege plaagdieren

Muizen, ratten en kakkerlakken

'In 2023 werden om die reden 34 winkels en horecagelegenheden gesloten en in de eerste vijf maanden van 2024 waren dit er al 35. In de meeste gevallen was er een muizenprobleem, in de andere gevallen ging het om overlast van ratten en kakkerlakken', zo meldt de NVWA donderdag.

Randstad

'De meeste spoedsluitingen vanwege plaagdieren vonden plaats in de Randstad. In 2023 sloot de NVWA 13 horecagelegenheden in Amsterdam, 7 in Rotterdam, 4 in Den Haag en 3 in Zaandam. In 2024 waren dit er 14 in Amsterdam en 4 in Zaandam', aldus de NVWA.

Bedrijf tijdelijk stilleggen

Wanneer inspecteurs ernstige risico’s voor de volksgezondheid zien, kan de NVWA een bedrijf tijdelijk stilleggen. Zo’n spoedsluiting is één van de zwaarste maatregelen die NVWA op kan leggen. Ernstige overlast door plaagdieren is een reden om dat te doen. Muizen en andere plaagdieren dragen namelijk allerlei bacteriën en ziektes met zich mee, die ze kunnen verspreiden via hun uitwerpselen. Een bedrijf mag pas weer open wanneer al het aangetaste voedsel is weggegooid, het bedrijf grondig gereinigd is en er maatregelen zijn genomen om plaagdieren te bestrijden en te weren.

Schakel plaagdierbestrijder in

Plaagdieren horen niet thuis in keukens, restaurants of op andere plekken waar voedingsmiddelen worden bereid en verkocht. Ondernemers die werken met voedsel zijn daarom verplicht maatregelen te nemen om overlast door plaagdieren te voorkomen. Mocht een ondernemer toch sporen van bijvoorbeeld muizen vinden, dan adviseert de NVWA om een plaagdierbestrijder in te huren samen met andere winkeliers en horecabedrijven. Dit is effectiever.