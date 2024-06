Vrouw aangehouden die zich voordeed als politiemedewerker

Melding babbeltruc

Rond 17:10 uur kreeg de politie een melding dat een 86-jarige vrouw uit Bolsward telefonisch werd benaderd door iemand die zich voordeed als politieagent. Deze zogenaamde politiemedewerker ‘waarschuwde’ de vrouw dat er oplichters in haar straat actief waren en dat er een agent zou komen om haar waardevolle spullen ‘veilig te stellen’. Deze agent zou zich identificeren met een code die de vrouw via de telefoon kreeg. Gelukkig was de vrouw alert en schakelde haar familie in, die snel naar haar woning kwam en daar de politie informeerde. Toen de nepagent zich meldde bij de deur van de vrouw kon de 18-jarige vrouw uit Heemstede op heterdaad worden aangehouden.

Onderzoek

De 18-jarige vrouw zit nog vast en wordt verhoord. We doen onderzoek en kijken of er meerdere personen betrokken zijn geweest en of deze verdachte in verband kan worden gebracht met andere meldingen van babbeltrucs.