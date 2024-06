Nederlandse militairen springen in Normandië ter herdenking van D-Day

Het was een indrukwekkend schouwspel boven het Franse Sainte-Mère-Eglise. Meer dan 1.300 parachutisten, onder wie 55 Nederlandse militairen, sprongen gisteren uit militaire vliegtuigen. 'De paradropping had alles te maken met D-Day. Deze invasie tijdens de Tweede Wereldoorlog werd afgelopen week groots herdacht in Normandië', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.