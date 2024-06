Militair veroordeeld voor niet opvolgen dienstvoorschriften in Irak

Schietoefening

De man was in 2022 als militair uitgezonden naar Irak. Na een schietoefening deed de militair samen met collega’s achter zijn tent wapenonderhoud. Toen hij daarmee klaar was deed hij meerdere keren zonder reden een controlewerking. Daartoe trok hij de slede van zijn wapen naar achteren en drukte af. Hij stopte daar pas mee toen zijn collega daar een opmerking over maakte.

Ongecontroleerd schot

De man deed vervolgens zijn patroonmagazijn - die met scherpe munitie was gevuld - in het wapen. Dat patroonmagazijn had hij voorafgaand aan het wapenonderhoud naast zich neergelegd. De man deed opnieuw een controlewerking met het geladen pistool. Hij hield het wapen daarbij niet in een veilige richting. Hij loste een ongecontroleerd schot, waardoor de collega die naast de man zat werd getroffen en zwaargewond raakte.

Fout op fout

De militaire kamer oordeelt dat de man fout op fout stapelde. Zo hield hij de munitie niet gescheiden van zijn wapen en controleerde de werking meerdere keren op een plaats waar dat niet was toegestaan. Ook deed hij het patroonmagazijn in het wapen en laadde hij het wapen op een plaats waar dat niet mocht. Hij nam daarbij geen veiligheidsmaatregelen. Vervolgens haalde hij de trekker over en schoot hij in een niet veilige richting. Daarbij ontstond niet alleen levensgevaar of gevaar voor zware verwondingen voor de collega die naast hem zat, maar ook voor de collega die in het verlengde van die collega zat.

Straf gelijk aan de eis

Van een ervaren en getraind militair mag worden verwacht dat hij de dienstvoorschriften naleeft en de daarin weergegeven veiligheidsmaatregelen altijd uitvoert. Dat de man dit niet deed en daardoor een collega militair ernstig verwondde neemt de militaire kamer hem dan ook zeer kwalijk. De militaire kamer weegt bij het bepalen van de straf mee dat de man een blanco strafblad heeft. De militaire kamer vindt de door de officier van justitie geëiste taakstraf van 140 uur passend en legt deze daarom aan de man op.