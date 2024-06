Specifiek paar sportschoenen gezocht in onderzoek dood Johnny Ponson

In het onderzoek naar de dood van de 65-jarige Amsterdammer Johnny Ponson is de politie dringend op zoek naar een specifiek paar sportschoenen. De recherche vermoedt dat deze schoenen een belangrijk spoor zouden kunnen zijn, maar heeft ze nog niet kunnen lokaliseren. Het gaat om een paar zwarte gympen van de Primark, maat 42. Wie heeft deze schoenen mogelijk ergens gezien of gevonden?

Johnny Ponson werd zaterdagmiddag 30 maart onder verdachte omstandigheden dood in zijn woning in de flat Gravestein in Amsterdam-Zuidoost aangetroffen. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn komen en de politie startte direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op. Dat onderzoeksteam verrichte dinsdagochtend 4 juni in Beverwijk een aanhouding. De aangehouden 21-jarige man uit Amsterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ponson. Daarnaast wordt hij verdacht van een gewapende overval in 2020 en bezit vuurwapen in 2022, ook in Amsterdam. De raadkamer van de Rechtbank Amsterdam heeft gisteren het voorarrest van verdachte met 90 dagen verlengd.

Gezochte schoenen

Ook na de aanhouding gaat het onderzoek naar wat Johnny Ponson is overkomen en wie daar verantwoordelijk voor is verder. De recherche roept nu opnieuw de hulp van het publiek in bij een zoektocht naar een specifiek paar sportschoenen, omdat deze schoenen vermoedelijk een belangrijk spoor in de zaak zijn. Ondanks verschillende pogingen om te achterhalen waar de schoenen zijn, heeft het onderzoeksteam ze vooralsnog niet gevonden. Het gaat om zwarte sportschoenen die sinds februari van dit jaar bij de Primark verkocht worden in maat 42. Op wat voor manier deze schoenen mogelijk aan de dood van Johnny Ponson te linken zijn, kan de politie in dit stadium van het onderzoek niet delen.