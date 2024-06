Agent rijdt over been van vrouw die zich uit de politieauto laat vallen

Een vrouw is vrijdagochtend in Tilburg lichtgewond geraakt nadat zij zich uit een politieauto liet vallen. De auto reed daarbij namelijk op lage snelheid over haar been.

Vrijdagochtend om 09.20 uur krijgt de politie de melding om te gaan naar de Ringbaan Zuid in Tilburg. Daar heeft een psychiatrisch patiënt zich aan het toezicht van haar begeleiders onttrokken en de vrouw kan niet terug gevonden worden. In hun zoektocht zien de agenten de vrouw lopen op de Kempenbaan in Tilburg, vlak voor de oprit van de A58. Gezien deze drukke verkeerssituatie besluiten de agenten om vervoer van een ambulance niet af te wachten en de vrouw in de auto mee te nemen. Na enkele meters, als de politieauto op zeer lage snelheid rijdt, trekt de vrouw het portier van de auto open en laat zij zich naar buiten vallen. Op dat moment rijdt de auto over het been van de vrouw. Zij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en aan het zorgkader overgedragen.