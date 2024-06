Man overleden na nachtelijk schietincident Amsterdam-Oost

In de nacht van zaterdag op zondag 23 juni is er geschoten op de Westelijke Merwedekanaaldijk in Amsterdam-Oost. 'Hierbij is iemand komen te overlijden. De politie doet onderzoek naar dit incident en vraagt de hulp van getuigen', zo meldt de politie zondag.