Man (20) overleden na ernstig ongeval op water Kudelstaart

Zondagmiddag 23 juni 2024 vindt er een ernstig ongeval plaats op het water van de Grote Poel aan de Kudelstaartseweg in Kudelstaart. Een 20-jarige man uit de Lier wordt daar door een boot overvaren en overlijdt later in het ziekenhuis. Een 21-jarige man uit Aalsmeer die de boot bestuurd wordt daarbij aangehouden.