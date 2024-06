Vijfde aanhouding na explosie en brandstichting IJmuiden

In het onderzoek naar een explosie en een brandstichting in IJmuiden in de maand februari van dit jaar, heeft de recherche in Kennemerland op maandag 24 juni wederom een aanhouding verricht. Het gaat om een man uit Heemstede. Eerder, op dinsdag 4 juni werden al drie personen (twee mannen en één vrouw) uit IJmuiden aangehouden. Op donderdag 6 juni werd nog één man uit IJmuiden aangehouden. De teller staat op dit moment op vijf aanhoudingen in dit onderzoek.

In de nacht van 23 februari op 24 februari vond een explosie plaats bij een horecabedrijf aan de Kennemerlaan in IJmuiden. Een paar dagen later op 28 februari was er een brandstichting bij een woning aan de Noostraat in IJmuiden. Niemand raakte daarbij gewond. De vijf verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij de twee incidenten.

Aanleiding

De districtsrecherche in Kennemerland doet intensief onderzoek naar de explosies in IJmuiden. “Het onderzoek richt zich op zowel de uitvoerders, medeplegers als opdrachtgevers. We houden er rekening mee dat de aanleiding van deze explosies ligt bij een conflict om de lokale drugsmarkt in IJmuiden. We gaan verder met het onderzoek en sluiten meer aanhoudingen niet uit’’, aldus de onderzoeksleider.