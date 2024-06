Bijna miljoen euro cash gevonden bij verkeerscontrole in Haarlem

Tijdens een verkeerscontrole woensdagavond 19 juni aan de Costa Del Sol in Haarlem heeft de politie een man aangehouden op verdenking van witwassen. 'De verdachte had bijna een miljoen euro aan contant geld in zijn auto. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris', zo meldt de politie.