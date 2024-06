Meisje (14) gewond na aanrijding, motorrijder gebruikte mogelijk drugs

Donderdagavond is bij een aanrijding op de Kanaalkade in het Zeeuwse Axel een 14-jarig meisje uit Axel gewond geraakt. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Oversteken

Het meisje zat op de fiets toen ze geraakt werd door een motorrijder. De 45-jarige man, ook uit Axel, is aangehouden. De aanrijding gebeurde rond 19.00 uur. De motorrijder reed over de Kanaaldijk richting de Oranjestraat. Het meisje reed op haar fiets over de Ruyterstraat in de richting van de Kanaalkade. Toen zij overstak werd ze aangereden door de motor.

Mogelijk onder invloed drugs

Het meisje viel van haar fiets en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De 45-jarige bestuurder van de motor is aangehouden omdat uit een eerste test bleek dat hij waarschijnlijk onder invloed was van drugs. Hoe de aanrijding kon gebeuren wordt nog onderzocht.