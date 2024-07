Verdachte aangehouden beroving in supermarkt Wibautstraat Amsterdam

Vrijdagmiddag, 28 juni 2024, vindt er een beroving plaats in een supermarkt aan de Wibautstraat in Amsterdam. Het slachtoffer wordt hierbij gestoken waarna de verdachte op vlucht slaat met de tas van het slachtoffer. Op zondag 30 juni 2024 is de verdachte door de Ondersteuningsgroep (OG) aangehouden.