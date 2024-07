Afschaffing slavernij herdacht in Oosterpark

Maandag 1 juli is in Amsterdam in het Oosterpark de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen herdacht. Het is vandaag precies 151 jaar geleden dat dit gebeurde. Het Keti Koti Festival is ook op 1 juli, op het Museumplein. De naam Keti Koti stamt uit het Sranantongo en betekent 'ketenen gebroken'.

Zeer pijnlijke geschiedenis

Tijdens de herdenking staan we stil bij de zeer pijnlijke geschiedenis van het slavernijverleden.

Keti Koti Festival op Museumplein

Het aansluitende jaarlijkse Keti Koti Festival in Amsterdam, waar feestelijk wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij, vindt net als vorig jaar plaats op het Museumplein. Het begint om 13.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Tijdens de plechtigheid van de Nationale Herdenking wordt het festival op het Museumplein stilgelegd en kan via grote schermen live worden meegekeken naar de ceremonie in het Oosterpark.

Betrokkenheid

Vanaf het einde van de 16e eeuw tot het einde van de 19e eeuw was Amsterdam betrokken bij slavenhandel en slavernij. Stadsregenten zaten in het bestuur van de West-Indische en de Verenigde Oost-Indische compagnie. Kooplieden voeren naar onder andere Curaçao, Suriname, India en Indonesië en verhandelden specerijen en tot slaaf gemaakte mensen.

151 jaar geleden

In 1873 werden de laatste tot slaaf gemaakte mensen vrij. Dat is minder lang geleden dan het lijkt. Er zijn nog steeds mensen in leven die nog iemand gekend hebben die als slaaf heeft moeten leven, bijvoorbeeld een overgrootvader of -moeder.

Excuses

In 2019 heeft Amsterdam de rol van de stad en de stadsbestuurders in de slavenhandel en slavernij laten onderzoeken. En in 2021 bood burgemeester Femke Halsema, tijdens de herdenking, namens het stadsbestuur excuses aan voor de betrokkenheid van het toenmalige stadsbestuur bij de wereldwijde slavenhandel en slavernij.