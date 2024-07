Zoveel goud heb je nog nooit bij elkaar gezien, DNB biedt virtueel inkijkje in kluis

In de bossen rondom Zeist ligt voor enkele honderdduizenden kilo's aan goud opgeslagen. 'In het zogenoemde ‘cashcentrum’, een zwaarbeveiligde kluis op het New Amsterdam-terrein van defensie, bewaart De Nederlandsche Bank een groot deel van de nationale goudvoorraad', zo meldt DNB dinsdag.

Voor 36,8 miljard euro aan goudstaven

De Nederlandsche Bank (DNB) bezit ruim 600 ton goud ter waarde van 36,8 miljard euro als onderdeel van haar totale reserves. Het goud wordt vooral aangehouden als reserve en is van oudsher een vertrouwensanker.

Goud: vertrouwensanker

Tegenwoordig worden munten en bankbiljetten gemaakt van vooral goedkoop en duurzaam materiaal. Vroeger was dit niet het geval en werden munten gemaakt van hoogwaardige metalen zoals goud en zilver. Om toch een gevoel van waarde te waarborgen is destijds de goudstandaard ingevoerd. De goudstandaard maakte het namelijk mogelijk om munten en bankbiljetten in te wisselen voor echt goud. Deze standaard bestaat nu niet meer, maar de rol als vertrouwensanker heeft de goudvoorraad nooit verloren.

Waar is het goud?

Het goud van Nederland is op verschillende plekken opgeslagen. In Nederland ligt 31% van de totale goudvoorraad. Dit goud is opgeslagen in de goudkluis van DNB. Daarnaast ligt 31% van de goudvoorraad in New York. Dit goud is opgeslagen in de kluizen van de Federal Reserve Bank, op de granieten rotsen van Manhattan. Verder ligt 38% van het Nederlandse goud in Ottawa en Londen. Het ligt veilig opgeslagen in de kluizen van de Canadese centrale bank en de Engelse centrale bank.

Goudkluis van DNB

In de goudkluis van DNB liggen 14.000 goudstaven van 12,5 kilo per stuk en duizend kisten met gouden munten. Bij elkaar opgeteld is dat 200.000 kilo. Het goud heeft een waarde van 12 miljard euro (maart 2024). De goudkluis staat in het DNB Cashcentrum. Dit is een nieuw gebouw dat DNB heeft laten bouwen op het zwaar beveiligde defensieterrein in Huis ter Heide, vlakbij Zeist.

Amsterdam

Vroeger lag het goud van DNB diep onder de grond van het hoofdkantoor in Amsterdam. In 2019 besloot de directie het hoofdkantoor te renoveren en het goud en geld te verhuizen naar het DNB Cashcentrum. Van eind 2020 tot mei 2023 lag het goud en geld tijdelijk in het oude gebouw van Johan Enschedé in Haarlem.

Video

DNB heeft ook een video gemaakt binnen in het DNB Cashcentrum in Zeist waar je niet alleen virtueel aan het goud kan 'snuffelen', ze laten je ook zien hoe ze de staven bewaren. Verder zie je in het filmpje wat er met beschadigde eurobiljetten wordt gedaan en welke instrumenten de medewerkers hebben om te controleren of de biljetten authentiek zijn. Er ligt voor zo'n 4,5 miljard euro aan papiergeld in Zeist opgeslagen. Hoe dat eruitziet kan je eveneens bekijken in de video.