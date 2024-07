Overlast drugsgebruik in woonbuurt verder toegenomen

In 2023 zeiden 490.000 inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in hun woonbuurt. 'Dat is 3,3 procent van de totale bevolking van 15 jaar en ouder', zo meldt het CBS donderdag.

Overlast drugsgebruik gestegen

'In 2021 ervoeren minder mensen veel overlast, namelijk 440.000. De overlast van drugshandel is met 3,5 procent niet veranderd tussen 2021 en 2023. Vooral inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en inwoners van grote (grens)gemeenten in het zuiden en oosten van Nederland hebben relatief vaak overlast van drugsgebruik en/of -handel', aldus het CBS op basis van cijfers uit de Veiligheidsmonitor.

Meeste overlast in steden

Inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten ervaren het vaakst veel overlast van drugsgebruik en drugshandel in hun woonbuurt. In deze gebieden is de ervaren overlast van drugsgebruik toegenomen tussen 2021 en 2023. In minder verstedelijkte gemeenten is de overlast van drugsgebruik en drugshandel niet veranderd.

Relatief veel overlast in grote gemeenten in Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland

In de 55 grote gemeenten (meer dan 70.000 inwoners) zegt gemiddeld 5 procent van de inwoners veel overlast te ervaren van drugsgebruik in hun buurt. Een vergelijkbaar deel ervaart veel overlast van drugshandel. In Roosendaal ervaart 10 procent veel overlast van drugsgebruik en 12 procent van drugshandel. Ook in andere gemeenten in Noord-Brabant, zoals Helmond en Tilburg, is er relatief veel overlast van drugs. Dit geldt ook voor de Limburgse gemeenten Venlo, Heerlen en Sittard-Geleen en de Zuid-Hollandse gemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam.

Amsterdam en Den Haag

In Amsterdam en Den Haag is de overlast van drugsgebruik groter dan die van drugshandel. De overlast van drugsgebruik en drugshandel is in de overige grote gemeenten vrijwel hetzelfde, rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges van dit onderzoek.