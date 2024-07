Hoogbejaarde vrouw (91) dood in woning aangetroffen, politie gaat uit van misdrijf

Halverwege de vrijdagochtend werd een 91-jarige mevrouw door een familielid dood aangetroffen in haar woning aan de Midakkers in Eersel. 'Door de omstandigheden waaronder zij werd gevonden gaan we ervan uit dat zij door een misdrijf om het leven kwam', zo meldt de politie vrijdag.

TGO

'Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar wat er is gebeurd en roept iedereen die daar mogelijk meer over kan vertellen op dit te melden', aldus de politie.

Huisarts

Een gealarmeerde huisarts zag aanleiding om de politie in te schakelen. Een team van forensisch rechercheurs deed samen met een forensisch arts een eerste onderzoek, dat aanleiding gaf tot een vervolgonderzoek. Zij deden sporenonderzoek en brachten de situatie nauwkeurig in beeld.

Buurtonderzoek

Ondertussen spraken andere politiemensen met omwonenden tijdens en buurtonderzoek. Alle bevindingen leidden er in de loop van de middag toe dat we ervan uitgaan dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het onderzoek in de woning gaat vandaag nog geruime tijd door en zal waarschijnlijk ook nog een deel van de zaterdag in beslag nemen.