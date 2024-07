Rode Kruis: tot nu toe 1 miljoen boodschappenkaarten uitgedeeld

Met de boodschappenkaart helpt de noodhulporganisatie mensen in Nederland die door te weinig geld niet genoeg eten en drinken kunnen kopen. Het Rode Kruis vindt het zorgwekkend dat deze hulp nodig is.

Het Rode Kruis deelt deze kaarten uit via 107 partnerorganisaties, zoals buurthuizen en wijkcentra, in het hele land. Ondanks dat er tijdelijke maatregelen zijn genomen door de overheid, is dit nog steeds nodig. Veel mensen hebben niet genoeg geld om eten te kopen en eten in de supermarkt wordt steeds duurder. Groente en fruit zijn een luxeproduct.

De inflatie op voedselproducten nam afgelopen maand weer toe. Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat 450.000 mensen in Nederland op dit moment in verborgen voedselnood leven.

Voedsel als er geld over is

Het Rode Kruis begon met het uitdelen van de boodschappenkaart toen steeds meer mensen tijdens coronapandemie hun baan verloren. Door de stijgende inflatie en toename van de energiekosten zijn gezinnen de afgelopen jaren steeds meer geld kwijt aan vaste lasten. Er is minder over voor eten. Voedsel werd een sluitpost van de huishoudbegroting.

Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis: “De afgelopen jaren hebben we duizenden huishoudens geholpen met meer dan 1 miljoen boodschappenkaarten. Helaas zien we dat de voedselnood niet is afgenomen. Integendeel, er staan nog steeds mensen op wachtlijsten voor tijdelijke ondersteuning.”

“Als Rode Kruis maken we ons zorgen over de toekomst. Ook via scholen bieden we de boodschappenkaart aan. Hiermee hebben we sinds 2023 al meer dan 35.000 kinderen op ruim 600 scholen in Nederland geholpen, maar nu dreigt dit programma eind van het jaar te moeten stoppen. De overheid moet met een structurele oplossing komen, want iedereen in Nederland heeft recht op voldoende en gevarieerd voedsel.”

Nieuwe kaart

Sinds kort werkt het Rode Kruis ook met een betaalkaart, waarmee nu in verschillende levensmiddelenwinkels en op de markt betaald kan worden. Elke week wordt hierop 21,50 euro gestort. Hiermee hebben mensen nog meer autonomie: zij kunnen zelf kiezen welke producten zij op dat moment nodig hebben.

Boodschappenmaatje

Het Rode Kruis roept sinds vorig jaar betrokkenen op om één of meerdere maaltijden te schenken aan mensen in voedselnood. Hiermee steun je mensen in voedselnood in de vorm van een boodschappenkaart voor zes maanden. Als boodschappenmaatje geef je financiële steun aan bijvoorbeeld jonge gezinnen met meerdere kinderen, alleenstaande ouders, maar ook eenzame ouderen. Boodschappenmaatje zijn kan al vanaf 3 euro per maand (dit staat gelijk aan één maaltijd volgens het NIBUD).