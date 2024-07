Politie legt beslag op perceel Assen in witwasonderzoek

In een grootschalig onderzoek naar witwassen heeft de politie op maandag 8 juli beslag gelegd op een perceel aan de Witterweg in Assen.

De politie betrad in de vroege ochtend het terrein. Gedurende de hele dag vinden zoekingen plaats in de panden en voertuigen op het perceel. Het gaat om woningen, bedrijfsruimtes en stallencomplexen. Bij de zoeking zijn onder meer telefoons, computers en administratie in beslag genomen voor verder onderzoek.

De afgelopen periode is uitvoerig onderzoek gedaan door de Dienst Regionale Recherche (DRR) van de Eenheid Noord-Nederland. Dat onderzoek heeft geleid tot de actie van vandaag. De aanpak van witwassen is van belang voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit en ondermijning. Deze aanpak heeft als doel dat crimineel geld niet meer kan worden geïnvesteerd in criminaliteit en dat criminelen niet meer ongestoord van hun illegale inkomsten kunnen genieten.

Het onderzoek gaat na maandag onverminderd door. In deze fase van het onderzoek zijn geen aanhoudingen verricht. De politie sluit niet uit dat in de toekomst aanhoudingen volgen.