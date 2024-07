Welke eisen stellen werknemers vandaag de dag aan bedrijven?

Moderne werkomgeving

Richt allereerst natuurlijk een moderne werkomgeving in voor je personeel. Een oud kantoorpand zonder enig karakter, op een afgelegen industrieterrein? Daar maak je de meeste medewerkers echt niet blij mee. Zorg liever voor een inspirerende omgeving, die de creativiteit aanspreekt. Het zit ‘m ook in praktische aspecten. Voorzie je personeel van moderne apparatuur. Zorg voor snel en betrouwbaar internet. Steeds meer bedrijven stappen over op zakelijk internet glasvezel. Daarmee bevorder je de werkzaamheden binnen je bedrijf. Traag of onbetrouwbaar internet kan efficiëntie immers tegenwerken. En dat wil je juist liever voorkomen.

Thuiswerkplek

Bij banen waar het mogelijk is, waaronder kantoorbanen, hebben steeds meer werknemers de wens om regelmatig thuis te werken. De verwachting is dat dit ook niet meer zal veranderen. De voordelen van thuiswerken zijn er zeker. Het bespaart bijvoorbeeld reistijd. Ook kunnen medewerkers thuis vaak beter geconcentreerd werken. Ze worden immers niet steeds gestoord door collega’s. Voor jou als werkgever kan thuiswerken het voordeel opleveren dat je een minder grote bedrijfsruimte hoeft in te richten. Ook maak je je werknemers er gelukkiger mee, wat zeker een pluspunt is. Je kunt hier wel duidelijke afspraken over maken. Hoeveel procent van de tijd mogen werknemers bijvoorbeeld thuiswerken? Dit kan de helft zijn, maar ook wat meer of minder. Uiteraard zet je ook stappen om thuiswerken zo makkelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Richt een digitale werkplek in, die op elk gewenst moment vanaf elke computer op elke denkbare locatie toegankelijk is. Verder kun je een budget vrijmaken voor het inrichten van de thuiswerkplek, door onder andere bureaus, bureaustoelen en apparatuur (deels) te vergoeden voor je personeel.

Flexibele werktijden

Flexibiliteit speelt een steeds grotere rol op de werkvloer. Dit uit zich al in het bovenstaande punt, met de wens voor het thuiswerken. Daarnaast vragen steeds meer werknemers om flexibele werktijden. De standaard kantoortijden van 9 tot 5? Die zijn al lang niet meer in ieder bedrijf zo gebruikelijk. Vaak is het prima om daar deels in mee te gaan. Of wees er in ieder geval iets flexibeler in. Laat je werknemers bijvoorbeeld tussen 8 en 10 beginnen. En de dag afsluiten tussen 4 en 6. Maar je kunt deze tijden ook nog ruimer nemen. Vindt een werknemer het bijvoorbeeld prettiger om ’s avonds uren te maken? Als dit verder geen problemen oplevert, kun je hier best mee akkoord gaan. Zie het liever zo: misschien is deze werknemer ’s avonds veel productiever dan ’s ochtends. Dat levert jou uiteindelijk dus ook alleen maar meer op. Bekijk daarnaast de mogelijkheden om meer (betaalde en/of onbetaalde) vakantiedagen op te kunnen nemen. Ook de mogelijkheid hiertoe is namelijk een toenemende eis van personeel.

Training en ontwikkeling

Gewoon je werk doen en aan het eind van de dag weer naar huis gaan? Dat is voor werknemers niet altijd genoeg motivatie. Men wordt op de werkvloer graag uitgedaagd. Hierin kun je voorzien door trainingsprogramma’s aan te bieden, zodat je werknemers zich blijven ontwikkelen. Voor je bedrijf is dit uiteraard net zo goed interessant! Per branche zijn er unieke onderwerpen en thema’s aan te wijzen voor trainingen en opleidingen. Algemene thema’s zijn onder andere presenteren, communicatieve vaardigheden ontwikkelen en feedback leren geven. Je kunt werknemers ook op andere manieren uitdagen. Laat personeel bijvoorbeeld meedenken over de toekomst van het bedrijf, juist om die ouderwetse hiërarchische cultuur zo veel mogelijk achterwege te laten. Junior en medior werknemers kunnen hier veel van opsteken. Tot slot kunnen deze keuzes er ook weer aan bijdragen dat personeel tevreden is over het bedrijf. En dus met meer plezier en motivatie aan het werk gaat!

Verdiep je in de wensen en eisen die werknemers stellen aan bedrijven. Je kunt je poot stijf houden, maar uiteindelijk levert dat je maar weinig op. Tijden veranderen, ga daar liever zoveel mogelijk in mee. Dat maakt je bedrijf ook weer een meer aantrekkelijke werkplek voor (nieuwe) werknemers.