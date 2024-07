Boom valt om op bijgebouw in Oirschot bij storm tijdens onweerbuien

De hevige onweersbuien die dinsdagavond over het land trokken gingen gepaard met flinke windstoten die er voor zorgden dat er bomen werden ontworteld en omvielen.

Boom op bijgebouw in achtertuin

Zo ook in het Brabantse Oirschot waar op de hoek van de Oude Grintweg / De Feijstraat een boom vanaf de openbare weg omviel en in de achtertuin terechtkwam. De woning zelf bleef gespaard maar een bijgebouw in de achtertuin waarop zonnepanelen lagen werd wel geraakt door het gevaarte.

Brandweer

De brandweer die werd ingeschakeld heeft de grote stronk afgezet met linten. Op de Garstakker in Oirschot brak een flinke tak uit boom en miste op een haar na een woning. De brandweer heeft de grote tak in kleinere stukken klein gezaagd en de weg zo weer vrijgemaakt.