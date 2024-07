Onwelle NS-schoonmakers Utrecht hadden iets gedronken

Dinsdagochtend rond 04.00 uur kreeg de politie de melding van de onwelwordingen bij de Dichtersbaan in Utrecht. Daar troffen agenten één slachtoffer, een 49-jarige man uit Amsterdam. Het andere slachtoffer, een 63-jarige Utrechter, lag op de openbare weg, in de nabijheid van het NS terrein. Voor beide slachtoffers werd direct hulpverlening opgestart. Eén van hen werd gereanimeerd.

Iets gedronken

Uit het rechercheonderzoek is gebleken dat beide mannen iets gedronken hebben, wat hun onwelwording hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt heeft. De politie gaat er niet vanuit dat de slachtoffers gewond raakten door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een gevaarlijke stof in de trein of verkeerd gebruik van schoonmaakmiddelen. Ter plaatse is er overleg geweest tussen de brandweer en politie over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek kwam vast te staan dat hier geen sprake van was. Wat de mannen gedronken hebben en hoe ze eraan kwamen is nog in onderzoek.