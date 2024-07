Monument Peter R. de Vries op Leidseplein onthuld

Maandag is in Amsterdam op het Leidseplein het monument voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries onthuld.

Twee levensgrote bronzen handen

Het kunstwerk, gemaakt door Rini Hurkmans, heeft de naam ‘Tegen alle stromen in’ en bestaat uit twee grote handen van brons die in elkaar grijpen.

Leefregels

Op de bronzen handen staat in 41 talen de leefregels die De Vries voor zijn dood in een afscheidsbrief aan zijn kinderen en familie had opgeschreven. Burgemeester Halsema zei bij de onthulling dat de moord op De Vries 'zo wreed, zo luguber en zinloos is'.