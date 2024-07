Volkorenproducten niet altijd 'vol koren'

Verpakkingen aanpassen

De NVWA heeft producenten daarvoor officiële waarschuwingen gegeven en bestuurlijke boetes opgelegd. 'Ook moeten zij hun verpakkingen aanpassen', aldus de NVWA.

Zeven grote supermarktketens

In totaal onderzocht de NVWA 190 volkorenproducten, afkomstig uit zeven grote supermarktketens. Het gaat om producten als beschuit, crackers, koekjes en pasta. Van die 190 producten hadden er 51 niet volkoren genoemd mogen worden. Dat mag alleen als al het gebruikte meel is gemaakt van hele graankorrels. Dat betekent dat de zetmeelrijke kern, de kiem en de zemel zijn gebruikt en in hun natuurlijke verhouding in het gebruikte meel aanwezig zijn.

Website NVWA

Inmiddels hebben producenten de meeste onjuiste verpakkingen aangepast. In een aantal gevallen zijn producten niet meer te koop. De onderzoeksresultaten zijn op productnaam te vinden op de website van de NVWA.