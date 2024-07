86-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc waterleidingbedrijf

Een onbekende man belde rond 14.30 uur aan bij de woning van het slachtoffer aan de Koningshof in Beverwijk. De man moest zogezegd de leidingen in de badkamer controleren op zand. In de tijd dat deze man ‘bezig’ was in de badkamer had een andere man de woning doorzocht en sieraden buit gemaakt. Met buit vertrok het tweetal uit de woning in onbekende richting. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.