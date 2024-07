Files door start vakantie regio Noord

De ANWB verwacht komend weekend drukte op de binnen- en buitenlandse wegen door vakantieverkeer. De scholen in de regio Noord sluiten vrijdag 19 juli als laatste hun deuren. In Nederland is het vooral vrijdagmiddag erg druk op de weg, in het buitenland staan de meeste vakantiefiles op zaterdag.

Vrijdagmiddag wordt het in eigen land al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant en Gelderland. Rond Nijmegen is grote kans op files vanwege de intocht van de Vierdaagse.

Wegafsluitingen

Ook wegwerkzaamheden leveren dit weekend vertraging op. De volgende wegen zijn afgesloten:

A12 Den Haag richting Arnhem, bij Utrecht. Zaterdag en zondag tussen 08.00-20.00 uur.

A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen de knooppunten Deil en Gorinchem. Tot 26 juli.

A10 West richting Zaanstad bij de Coentunnel. Van vrijdag 21.00 uur tot zaterdag 13.00 uur.

10 Noord richting Amsterdam-Noord, tussen knooppunt Watergraafsmeer en afrit Durgerdam. Van zaterdag 22.00 uur tot 15 augustus.

A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en de Maasbrug bij Ravenstein van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur

Evenementen veroorzaken lokaal drukte:

Vierdaagse in Nijmegen. 16-19 juli

Zwarte Cross in Lichtenvoorde. 18-22 juli

Dominator festival in Eersel. 19-20 juli

Files in het buitenland

Net als de afgelopen weken wordt het aanstaande zaterdag erg druk op de populaire vakantieroutes. In Frankrijk verwacht de ANWB de meeste vertraging op de Autoroute du Soleil, de A7 van Lyon naar Orange en verderop op de A9 richting de Spaanse grens. Ook op de A10 richting de Franse westkust staan zaterdag lange files. De Tour de France eindigt dit weekend met een tijdrit tussen Monaco en Nice, hierdoor zijn zondag lokaal veel wegen afgesloten.

Ook in Duitsland is veel vakantieverkeer onderweg. De talrijke wegwerkzaamheden veroorzaken extra vertraging, vooral rond grote steden zoals Frankfurt, Neurenberg en München.

In Oostenrijk is het meeste oponthoud op de A10/A11 Salzburg-Villach- Karawankentunnel, de route naar Slovenië en Kroatië. Ook op de route vanuit Duitsland via de Fernpas, de B179, wordt veel vakantieverkeer verwacht.

Bij Boedapest is het zaterdag en zondag 23 juli druk door bezoekers aan de Formule 1 Grand Prix van Hongarije.

Vakantiegangers onderweg naar Italië moeten rekening houden met filevorming op de A13/A22 Innsbruck-Brennerpas-Verona. Ook op de A1/ A14 Milaan richting Rimini is er zaterdag veel vakantieverkeer onderweg naar de kust.

In Zwitserland is de Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt.

Goed voorbereid op weg

Voor een laatste vakantiecheck kunnen vakantiegangers vrijdag terecht bij de grensovergang Hazeldonk op de A16. De ANWB controleert daar tussen 7.00 en 13.00 uur onder andere remmen, verlichting, banden, vloeistoffen, ruiten en belading van caravans en vouwwagens.