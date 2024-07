Auto ondersteboven na verkeersongeval Sint-Oedenrode

De hulpdiensten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.20 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Weievenseweg in het buitengebied van Sint-Oedenrode.

Een automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, ramde een boom en kwam met zijn voertuig ondersteboven op de rijbaan tot stilstand. Een buurtbewoner welke de klap hoorde waarschuwde de hulpdiensten. De weg was geruime tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De man is ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst maar raakte wonderbaarlijk niet gewond, wel is hij voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.