Strafbeschikking voor arts die vals corona-vaccinatiebewijs wilde kopen

Het Openbaar Ministerie heeft aan een 53-jarige man uit Utrecht een strafbeschikking opgelegd, in de vorm van een taakstraf van 50 uur. De man, die in het dagelijks leven werkzaam is als arts, probeerde zo’n twee jaar geleden via een tussenpersoon een vals corona-vaccinatiebewijs te regelen.