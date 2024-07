Enorme tak breekt af tijdens noodweer in Oirschot en valt op garage

Tijdens het noodweer zaterdagavond is in Oirschot een flinke tak afgebroken van een boom in de Agnes van Kleefstraat.

Tak in stukken gezaagd

Rond 19.00 uur werd de brandweer gealarmeerd die straat afzette. Vervolgens is de afgebroken tak losgehaald en vervolgens in stukken gezaagd. In het hele land kreeg de lokale brandweer te maken met meldingen van afgebroken takken en omgewaaide bomen omdat de meeste bomen vol in het blad staan en daardoor een makkelijkere 'prooi' zijn voor de wind.