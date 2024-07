Spektakel, gemoedelijkheid en recordaantal bezoekers op 26e editie Zwarte Cross

Primeur: donderdag volledige festivaldag

De Zwarte Cross begon memorabel: de organisatie had tegen ieders verwachting in gehoor gegeven aan een bizarre ‘eis’ op de rider van openingsact Bökkers. Tijdens de show vlogen er vier F16’s over het Hoofdpodium. Om klokslag 20:00 uur vond de Levendenherdenking plaats: het gehele festivalterrein viel vijftig seconden lang stil, om daarna te ontsteken in gigantisch gejuich. Dit met de gedachte: je hoeft niet eerst dood te gaan om herdacht te worden. Aan het einde van de avond wijdde Hans Klok het nieuwe Hoofdpodium in met een spectaculaire show vol rook en vuurwerk, samen met Armin van Buuren en de Syrische operazanger Awn Maarof.

Circle pit bij Orgel Joke

Bezoekers werden vier dagen lang getrakteerd op een volvet programma dat zoals vanouds alle kanten op schoot. De levende legendes van Living Colour lieten op vrijdag horen dat hun funkmetal de tand des tijds ruimschoots doorstond. Status Quo op zaterdagavond vormde één van de hoogtepunten: de grijze rockveteranen kregen jong en oud aan het meebrullen met ‘Rockin’ All Over The World’. Orgel Joke ontlokte een heuse circlepit. Op zondagochtend verraste The Maestro & The European Pop Orchestra het publiek met een symfonische versie van ‘Oerend Hard’.

Hoogstaand cultureel vermaak

Op de Theaterweide zorgden Introdans net als kleinkunstvedettes Brigitte Kaandorp en Ellen ten Damme voor meterslange rijen en in Literair Café Het Ezelsoor lazen grootheden als Lale Gül, Theo Wesselo en Connie Palmen voor uit eigen werk. Wie zich daarna een beetje té intelligent voelde worden, kon alle filosofische gedachten van zich af dansen bij de Billenschudden Sletjes Disco in Gaycafé De Kast (“Kom d’r uut!”), dat haar tienjarig jubileum vierde met extra veel glitter en plateauzolen.

Geen Zwarte Cross zonder cross

Een knock-outsysteem gaf iedereen met een crosslicentie de kans om zich te kwalificeren voor de finale van de Zwarte Cross Open op, jawel, de Zwarte Cross. In de koningsklasse 500CC won Micha Boy, de 250CC ging naar Noel Zanocz (Hongarije). Damien Wedage won in de 125CC en in de 50CC ging de grootste eer naar Ken Schlepers. In de 85CC toonde Timo Heuver zich de snelste en de Ladies Cup ging naar grootheid Lotte van Drunen. Daarnaast werd het Lichtenvoordse circuit bereden door de meest uiteenlopende creaties in de ludieke crossklassen. Nieuw dit jaar waren de Meer-assenklasse en de Erfgoedklasse.

Een wolkbreuk na tropische temperaturen

Met extra drinkwaterpunten en gratis zonnebrandcrème werd gezorgd dat bezoekers hun hoofd koel konden houden bij temperaturen tot wel 31 graden. Op zondag was er toch een behoorlijke wolkbreuk: gewapend met poncho’s bleef een dapper deel van het publiek ook op de onoverdekte podia stoïcijns door dansen.