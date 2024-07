Douane treft 30 kilo coke aan in Rotterdamse haven

Afgelopen nacht heeft de Douane tijdens een controle in de haven van Rotterdam, in een constructie van een lege container, 30 kilo cocaïne aangetroffen. De cocaïne was verpakt in 30 pakketten van 1 kilogram. De straatwaarde van de middelen ligt rond de 2,2 miljoen euro.