Overleden man aangetroffen in park Scheybeeck in Beverwijk

Op donderdagochtend 1 augustus rond 07.00 uur is in het park Scheybeeck aan de Velserweg in Beverwijk een overleden man aangetroffen. De politie doet momenteel onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en of er sprake is van een misdrijf.