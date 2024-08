Onderzoek leidt tot grote partij cocaïne en zes aanhoudingen

Aan de Schoterhoek in Nieuwveen hebben rechercheurs uit Oost-Nederland 1361 kilo cocaïne aangetroffen bij een doorzoeking in een loods. Daarnaast zijn er vijf verdachten aangehouden en is er een hoeveelheid contant geld in beslag genomen.

De doorzoekingen vond plaats op dinsdag 30 juli, naar aanleiding van een lopend onderzoek. De straatwaarde van de partij cocaïne wordt geschat op ruim 61 miljoen euro.

De vijf aangehouden mannen (23 en 59 uit Den Haag, 40 uit Capelle a/d IJssel, 37 uit Rotterdam en 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats) zijn inmiddels overgebracht naar een cellencomplex in Oost-Nederland. Later is in deze zaak nog 53 jarige man uit Rotterdam aangehouden. Het onderzoek loopt. De in beslag genomen cocaïne is vernietigd.