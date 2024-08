Veroorzaker ongeluk met motorrijder in Noordbeemster krijgt 3 maanden cel

Geen voorrang verleend

De verdachte reed op 29 juli 2022 in een bedrijfsauto op de kruising van de Vrouwenweg met de Middenweg in Noordbeemster. Hij verleende daarbij geen voorrang aan een motorrijder die van rechts kwam. De motor botste tegen de bedrijfsauto en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Uit bloedonderzoek bleek dat de verdachte de avond voor het ongeluk marihuana had gerookt. Het THC-gehalte in zijn bloed kan zijn rijvaardigheid hebben beïnvloed, maar er is uit het onderzoek niet gebleken dat dat het ongeval (mede) heeft veroorzaakt. Daarnaast is gebleken dat het slachtoffer te hard reed, maar ook dat is niet de oorzaak van het ongeval.

Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank kan het rijgedrag van de verdachte als aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend worden beschouwd. Het is aan de schuld van de verdachte te wijten dat dit verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Uit camerabeelden is gebleken dat de verdachte de kruising langzaam is genaderd, maar zonder te stoppen de Middenweg is overgestoken, terwijl hij wist dat hij daar voorrang moest verlenen. Van belang daarbij is ook nog dat de wegsituatie vroeg om een grote mate van voorzichtigheid en dat van de verdachte mocht worden verwacht dat hij zeer voorzichtig aan het verkeer deelnam, aangezien hij de avond voor het verkeersongeluk marihuana had gerookt en wist dat THC de rijvaardigheid kon beïnvloeden.

Uit de afgelegde slachtofferverklaringen van de nabestaanden is pijnlijk duidelijk geworden dat de dood van het slachtoffer onherstelbaar leed heeft veroorzaakt. Het leven van de nabestaanden is hierdoor ingrijpend veranderd. De rechtbank rekent dit de verdachte aan. De rechtbank legt hem een celstraf op van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Ook krijgt hij een ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee jaar opgelegd.